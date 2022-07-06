5 липня поліція нагрянула з перевіркою до ресторану Slavutych Beach Club — зони відпочинку у Києві на березі Дніпра. Адвокат ресторану висловив глибоку незгоду з діями правоохоронних органів, вказуючи на порушення законних норм та участь у перевірці відстороненого від роботи керівника окружної прокуратури Подільського району Києва Сергія Ходоківського. Відповідні запити надіслано до всіх інстанцій, включно з Офісом генпрокурора. Про це пише УНІАН із посиланням на KВ.

«Об 11:00 група з 9 осіб у складі співробітників поліції та Державної екологічної служби почали оглядати земельну ділянку, де розташована зона відпочинку.

За інформацією джерел KВ, групу нібито курував керівник окружної прокуратури Подільського району Сергій Ходоківський, якого, за даними джерел, в середині червня нібито було відсторонено від виконання обов'язків за свавілля та користолюбство. Проте його не звільнено і, за словами джерел, він зберігає вплив на Подільську прокуратуру", — пише УНІАН.

Як повідомляється, адвокатська компанія, що представляє інтереси комплексу Slavutich beach club, підкреслює, що дії контролюючих органів були упереджені, обшук проводився безпідставно і мав на меті чинити тиск на власників бізнесу, мабуть, з метою збагатитися. За словами адвокатів, це типова схема комерційного шантажу, коли створені владою проблеми невдовзі пропонують вирішити за невелику компенсацію.

«Однак в цьому випадку адвокати мають намір оскаржити кожну дію перевіряючих структур у суді, покарати винних та знеструмити звичну схему здирництва», — пише УНІАН.

За словами адвокатки Катерини Лазаренко, яка представляє інтереси Slavutich beach club, слідча група допустила низку грубих порушень.

«Слідчі порушили ч. 2 ст. 236 КПК України, яка передбачає проведення обшуку у час, коли завдається найменшої шкоди суб'єкту. У нашому випадку слідчі повинні розуміти, що, нагрянувши в комплекс для відпочинку об 11 годині дня, вони тим самим завдають більшої шкоди», — сказала адвокатка.

За її словами, слідчі дії проводилися у першій половині дня, коли комплекс приймав безліч відвідувачів, що створювало незручності як для гостей, так і для персоналу комплексу, додала адвокатка. Вона наголосила, що слідчі та представники екологічної інспекції заходили на кухню ресторану у вуличному взутті, без спецодягу.

«Оперативні співробітники навіть не показали відповідних розпоряджень на проведення слідчих дій, чим порушили ч. 2 ст. 234 КП», — повідомила адвокатка.

За її словами, порушення допустили слідчий та суддя, які давали дозвіл на проведення обшуку: суддя, порушуючи п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК, не вказав власника приміщення, де проводили обшук, а слідчий Євген Баранюк не надав екземпляр протоколу огляду представникам закладу.

Крім того, рішення суду стосувалося огляду 13000 га землі, а прийшли слідчі безпосередньо на Slavutych Beach Club.

На момент виходу матеріалу, як пише УНІАН, ніхто з вищезгаданих органів влади не прокоментував ситуацію.

Коментувати журналістам свої дії правоохоронці та екологічна інспекція на місці відмовилися, пославшись на пресслужбу своїх відомств.

«Адвокатка надіслала відповідні запити до всіх зацікавлених структур, у тому числі до Офісу генпрокурора, з проханням прокоментувати, яким чином відсторонений прокурор Сергій Ходоківський зберігає вплив на слідчу групу, роздає доручення слідчим, і чи є нормою шантаж бізнесу під час війни», — зазначається в публікації.

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