Легендарний гітарист Карлос Сантана втратив свідомість під час концерту в Мічигані

Увечері 5 липня під час концерту в американському штаті Мічіган легендарний гітарист Карлос Сантана знепритомнів на сцені. 74-річний музикант виконував композицію Joy і раптом звалився як підкошений.

Його одразу відвезли до лікарні. Концерт скасували. Організатори виступу закликали глядачів молитись за Сантану.

Лікарі в місті Кларкстон пізніше повідомили, що причиною непритомності стало зневоднення організму та перегрів.

Сантана знепритомнів приблизно на 40-й хвилині концерту. Він встиг відіграти кілька своїх відомих хітів, зокрема Black Magic Woman.

Цьогорічне турне Карлоса ще далеко до завершення. У нього заплановано щонайменше 19 концертів. Приблизно половина з них має відбутися у липні, решта — у серпні. Однак тепер не зрозуміло, чи Сантана зможе продовжити турне.

У грудні 2021 року гітарист уже скасовував концерти. Тоді йому знадобилася госпіталізація через сильний біль у грудях.

Карлос Сантана по праву вважається одним із найкращих гітаристів у світі. У його активі 10 премій «Греммі» та безліч інших престижних музичних нагород.

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