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Суспільство та люди

Різдво Іоанна Предтечі: традиції, заборони та прикмети свята

10:13 7 липня 2022
Різдво Іоанна Предтечі

У четвер, 7 липня, православні та грекокатолики відзначають велике свято — Різдво Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Про значущість цього святого для церкви говорить той факт, що у церковному календарі є лише кілька подібних свят — Різдво Ісуса Христа, Різдво Богородиці та Різдво Іоанна Хрестителя.

Переказ свідчить, що своє служіння Іоанн почав у 30 років. Він закликав людей до покаяння, хрестив їх у водах річки Йордан, готуючи до явлення миру Месії. Хрестив він і Ісуса Христа, в якому пророк визнав Спасителя людського роду.

Цього дня, як і в інші церковні свята, треба постаратися відвідати у храмі святкове богослужіння, попросивши у молитвах святого про допомогу та покаявшися у гріхах.

Зазвичай люди на свято не займалися брудною та важкою домашньою роботою, а жінки не шили та не вишивали. Поганою прикметою вважалося давати в борг, продавати щось і виносити щось із дому. Це обіцяло злидні.

Вважалося, що якщо в цей день погано поводитися зі свійською худобою, то можна лишитися й без молока, й без приплоду.

В обрядовості Дня Іоанна Хрестителя велику роль відігравали трави, деякі з них отримували назву на ім'я святого — «Іванова трава». У кожній місцевості була своя така трава, часто нею вважали звіробій. За повір'ям, трави, зірвані цього дня та освячені у церкві, захищали людей від хвороб, дім — від бур та пожеж. Букет або вінок із таких трав, повішений над вхідними дверима, закривав відьмам доступ до будинку.

Існували і погодні прикмети. Так, вважалося, що зоряне небо цієї ночі пророкує багатий урожай грибів, лісових ягід та горіхів, а сильна роса вранці обіцяла гарний урожай огірків. Пращури вірили, що якщо дівчина вмиється росою, то збереже красу на довгі роки. А дощ у Різдво Предтечі передрікав ситу зиму.

У народному уявленні виставі свято Різдва Іоанна Предтечі збігається з язичницьким торжеством літнього сонцестояння — Івана Купала. Існувала думка, що можна змити всі недуги, якщо кілька разів поринути у водойму у першій половині дня свята.

Фото зі сторінки Православної церкви України у соцмережах

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