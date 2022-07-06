Прикмети та традиції на Івана Купала: як дізнатися про свою долю та чому не можна спати в ніч на 7 липня

В ніч з 6 на 7 липня настає одне з найпопулярніших народних свят — Івана Купала. Наші пращури обливалися водою з джерел, стрибали через багаття, плели вінки та ворожили на суджених.

Вважалося, що цієї магічної ночі не можна спати, оскільки до будинку може пробратися нечисть. Люди вірили, що в цей час прокидаються відьми, водяні та русалки.

До речі, у ніч на Івана Купала не можна купатися у водоймах, вважається, що русалки можуть затягнути під воду.

Далі від води радили триматися дітям, вагітним жінкам та старим. Вважалося, що погань може їм нашкодити.

Не можна також позичати, вважається, що так можна віддати добробут.

Якщо людина знайшла гроші, їх не треба було брати, щоб не принести до свого дому лиха.



Прикмети свята

Якщо ніч зіркова — буде багато грибів.

Сильна роса — до врожаю огірків.

Листя папороті донизу закручується — до теплого та сонячного дня.

Верби шумлять — до дощу.

В ніч на 7 липня було заведено ворожити.

Дівчата з польових квітів плели собі вінки, часто їх було два. А перед заходом сонця пускали їх по воді та загадували бажання.

На прикрашеному вінку закріплювали свічку, яку видно було здалеку. Дівчина могла загадати на себе та свого нареченого.

Якщо вінки сходилися, то це був гарний знак. Якщо ж вінок потонув, то чекали на нещастя. Поганою прикметою вважалася й свічка, що погасла. Якщо вінок підхопила і забрала вода, то на дівчину чекала дорога в далекі краї.

Дорослі жінки та знахарі напередодні 7 липня збирали трави. Вважалося, що в цей період рослини мають цілющу силу та можуть захистити домівку та зміцнити здоров'я. Деякі трави збирали вдень, інші на світанку. Перевагу віддавали любистку, барвінку, волошкам, руті, жасмину, м'яті.

Юнаки шукати в лісових хащах квітку папороті, що має магічні властивості.

Молодь стрибала через багаття. Закохані загадували на долю. Якщо вони перестрибували через вогонь, не розмикаючи рук, то вважалося, що вони створені для міцного та щасливого шлюбу. Інакше парі бути разом не судилося.

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