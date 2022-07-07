У законі щодо оптимізації трудових відносин, який нещодавно ухвалила Верховна Рада України і який направили на підпис президенту, не передбачено збереження середньої зарплатні та щорічних відпусток за впрацівниками, які були мобілізовані під час особливого періоду. У разі ухвалення президентом, за такими працівникаи зберігатиметься лише робота та посада.

«Зміни передбачають, що зберігається робота і посада, тобто працівник зможе повернутися на своє робоче місце після служби, але роботодавець більше не сплачуватиме йому середній заробіток під час призову. Це для військових, які вже служать і тих, які будуть служити у майбутньому», — цитує «Німецька хвиля» адвокатку з трудового права Ганну Лисенко. Грошове забезпечення, яке виплачує військовослужбовцям держава, залишається.

Одна із співавторок документу — «слуга народу» Галина Третякова — заявляла, що практика, коли роботодавець продовжував платити зарплатню й після мобілізації, виникла у 2014 році. Вона додала, що наразі мобілізований військовослужбовець отримує 30 тисяч гривень грошового забезпечення, а якщо він бере участь у активних бойових діях, то й 100 тисяч гривень. «Потрібно було знімати цей тягар з роботодавців, адже вони сплачують податки, за рахунок яких формується утримання наших військових, вони зараз ще виплачують заробітну плату, а ще потрібно, щоб вони розвивали економіку», — пояснила депутатка.

Нагадаємо, що нещодавно парламент ухвалив законопроект, за яким на період дії воєнного стану доходи у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців не підлягають оподаткуванню військовим збором.

Фото Pixabay

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