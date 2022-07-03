Звільняти та відправляти у відпустку тепер будуть за новими правилами: Рада ухвалила важливий закон

Верховна Рада України ухвалила та відправила на підпис президенту законопроект, що вносить зміни у деякі закони щодо оптимізації трудових відносин, зокрема, щодо звільнення працівника.

Так, документ, впроваджує додаткові підстави для звільнення. Це може бути у разі, якщо фізична особа-підприємець, у якої працювала людина, помирає або набуває статусу зниклої безвісти. Це ж стосується і самого найманого працівника.

Якщо людина, втікаючи від війни, не з’являється на роботі понад 4 місяці та не повідомляє про причини відсутності, її також можуть звільнити. Втратити роботу особа може й через те, що роботодавець не забезпечує умови праці через пошкодження майна чи засобів виробництва під час бойових дій.

Є в документі положення, що стосуються відпусток та їхньої оплати.

Так, додаткову відпустку окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності оплачуватимуть за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники. А ось тривалість її скоротять з 14 до 7 календарних днів.

Після того, як закон набуде чинності, працівники вже не матимуть права перевести грошову компенсацію за невикористані ним дні щорічної відпустки на інше підприємство при зміні роботи.

За працівниками, які пішли в армію, не зберігатимуть у період військової служби щорічну основну відпустку.

У випадку смерті працівника грошові компенсації за не використані ним дні щорічних відпусток, додаткової відпустки на дітей виплачуватимуть членам родини. Якщо сім'ї немає, такі кошти включать до спадщини.

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Фото з Вікіпедії



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