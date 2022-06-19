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Гроші

Рада тимчасово скасувала військовий збір із зарплат військовослужбовців

16:14 19 червня 2022
Верховна Рада

Верховна Рада України ухвалила законопроект, за яким доходи у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців не будуть підлягати оподаткуванню військовим збором. Про це повідомив у Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко.

«Важливо! Парламент ухвалив законопроект, за яким на період дії воєнного стану доходи у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців не підлягають оподаткуванню військовим збором!» — написав він.

Як писали «ФАКТИ», наприкінці квітня до Верховної Ради було внесено проект закону, яким пропонується внести поправки до Податкового кодексу. Документом, зокрема, пропонується збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків, а також встановити можливість та порядок оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики та врегулювати деякі питання благодійної допомоги.

Більш докладно про те, як нараховуються зарплати військовослужбовцям читайте в матеріалі «ФАКТІВ»: «1000 грн на день — базова додаткова сума»: що потрібно знати про виплати військовим під час війни.

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