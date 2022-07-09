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Спорт

Українська красуня Терлюга здобула «золото» Всесвітніх ігор у США (відео)

11:42 9 липня 2022
Анжеліка Терлюга

Віцечемпіонка Олімпійських ігор у Токіо, знаменита українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка завоювала в травні «золото» чемпіонату Європи, вперше в кар'єрі стала чемпіонкою Всесвітніх ігор у Бірмінгемі (США) за участю атлетів зі 110 країн.

На груповій стадії змагань у ваговій категорії до 55 кг 30-річна одеситка завершила внічию поєдинок із чемпіонкою Всесвітніх ігор-2017 Валерією Кумізакі з Бразилії (3:3), а також перемогла олімпійську чемпіонку-2020 Івет Горанову з Болгарії (3:0) та Дженніфер Варлінг із Люксембургу (4:1). У півфіналі українка знищила американку Трініту Аллен (8:1), а у фіналі перемогла чинну чемпіонку світу Ахлам Юссуф із Єгипту (1:0).

«Я горда, що виграла цю медаль для своєї країни. Я горда бути українкою. І я горда, що принесла щось хороше для України. Це була моя мрія: виграти цю медаль і зробити це у найскладніших умовах. Я впевнена, що скоро ми переможемо, і моя країна переможе у всьому», — заявила Анжеліка Терлюга після тріумфу.

До речі, одеситка виграла для нашої країни друге в історії Всесвітніх ігор «золото» у карате. У 2017 році медаль найвищої проби завоював Станіслав Горуна.

Додамо, що ще одну золоту нагороду Всесвітніх ігор-2022 Україні принесла 17-річна Софія Гречко, якій не було рівних у підводному плаванні на 200 метрів у моноласті (найближчу переслідувачку українка випередила майже на секунду). Крім того, Анастасія Дерев'янко та Лариса Соловйова стали бронзовими призерами змагань у США у пауерліфтингу.

17-річна чемпіонка Всесвітніх ігор Софія Гречко

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуня Анжеліка Терлюга вийшла заміж.

Фото Twitter World Karate Federation, UKF

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