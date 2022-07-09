Напрочуд простий спосіб убезпечити себе від кліщів: знадобиться валик для чищення одягу

В Україні з настанням літа активізувалися кліщі. Ці павукоподібні є небезпечними як для людей, так і для тварин. Вони є переносниками хвороби Лайма, кліщового енцефаліту, хвороби Міямото. Тому дуже важливо убезпечити себе від них.

Все, що для цього потрібно — звичайний валик для чищення одягу та ефірна олія. Додайте на валик зовсім небагато ефірної олії. Робіть це рівномірно та обережно, щоб потім не наставити плям на одязі, пише telegra.ph.

Перед тим як йти гуляти в парк або їхати на природу, пройдіться валиком кілька разів по речах, які одягатимете. Тільки врахуйте, що підійде не кожна ефірна олія. Найбільш ефективні 5 ефірних олій для боротьби з кліщами:

1. Евкаліптова

Евкаліптова олія може бути використана самостійно або в комбінації з олією лимонника для відлякування будь-яких комах.

2. Лимонна

Ця олія вважається особливо ефективною для боротьби з кліщами, бліхами і навіть вошами.

3. М'ятна

Ця ефірна олія є токсичною для комах і є ефективним природним репелентом.

4. Лавандова

Найдивовижніше, що люди люблять аромат лаванди, але кліщі його терпіти не можуть. Більше того, це стосується також мошок і комарів.

5. Олія лимонника китайського

Вона має яскравий цитрусовий аромат і є натуральним засобом для захисту від бліх та кліщів.

У цьому методі боротьби з кліщами є ще один приємний бонус — він допомагає відлякувати комарів та різних мошок. Через те, що ви наносите ефірну олію на одяг за допомогою валика, для вас та оточуючих це буде ненав'язливий аромат.

Також деякі люди просто змішують воду з ефірними оліями та наносять на тіло як спрей. Але в спеку контакт розпареного тіла з олією може призвести до подразнення шкіри.

Раніше під час прямої лінії «ФАКТІВ» лікар-інфекціоніст кандидат медичних наук Алла Голуб розповіла, що робити, якщо укусу кліща уникнути не вдалося.

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