«Не заливати олією або спиртом»: що робити, якщо присмоктався кліщ

З настанням тепла активізувалися кліщі. Ці комахи небезпечні як для людей, так і для тварин. Вони є переносниками хвороби Лайма, кліщового енцефаліту, хвороби Міямото. Що робити при укусі кліща, розповіла лікарка сімейної медицини Ольга Шепель.

— Пік життєдіяльності кліщів припадає на квітень-травень та серпень-жовтень. За даними, що приводить Центр громадського здоров'я, у 2020 році було зареєстровано 2 745 випадків хвороби Лайма та 2 випадки кліщового енцефаліту. Протягом двох місяців 2021 року (січень-лютий) зареєстровано 70 випадків захворювання на бореліоз (хворобу Лайма). Тільки за лютий 2022 року зафіксовано 9 випадків хвороби Лайма. Якщо ви виявили на тілі кліща, раджу звернутися до найближчого травмпункту, де вам допоможуть позбутися кліща та проконсультують щодо подальших дій.

— Якщо звернутися до лікаря немає змоги, то як бути?

— Потрібно позбутися нападника самостійно. Для цього використовуйте гачок, пінцет чи нитку. Позбуваємося кліща без різких рухів — не смикати, не розгойдувати, не відривати тулуб від голови. У даному випадку дуже важливо витягнути кліща разом із хоботком, якщо це не вдалося, можна видалити залишки стерильною голкою. Після видалення кліща обов'язково обробіть рану антисептиком, ретельно вимийте руки з милом. Далі помістіть кліща у чисту посудину (баночку/пробірку) зі шматочком травинки та віднесіть до лабораторної мережі за направленням лікаря-інфекціоніста. Таким чином, вашого нападника буде перевірено на наявність збудників небезпечних захворювань. Протягом наступних 3 тижнів спостерігайте за своїм здоров'ям — за наявності підвищеної температури тіла, загальної слабкості, почервонінні місця укусу — зверніться до лікаря!

— А чого не можна робити?

— Не тиснути, не виривати кліща, не заливати олією або спиртом. Акуратно викрутити обертальними рухами пінцетом або через марлю, продезинфікувати місце укусу, віднести кліща в лабораторію, здати кров на антитіла, за потреби пройти імунотерапію. Для того щоб не «зустріти» кліща при відвідуванні парків, лісозон, обирайте закритий одяг світлих тонів, використовуйте репеленти від кліщів. Після повернення додому рельно огляньте тіло та одяг.

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