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«Обскубана курка»: у Зеленського відреагували на «герб» окупаційної «влади» Харківської області

11:06 10 липня 2022
Харків це Україна

Російські окупанти, які захопили частину Харківської області та призначили на керівні посади своїх ставлеників, представили «герб Харківської області», який вони планують використовувати на тимчасово окупованих територіях.

Як основу загарбники взяли герб Харкова та просто розмістили на ньому ним двоголового орла, на що звернув увагу радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«У вас нудні обличчя, вам ніхто грошей не дасть», — відповів би класик, побачивши окупаційну версію «герба» Харкова", — написав він, згадавши відомий відеоролик за участю нині покійного мера Харкова Геннадія Кернеса та політика Михайла Добкіна.

Подоляк заявив, що в Москві нічого не знають про мешканців Харкова, якщо «думають, що тут можна когось зламати».

«Україна має лише один герб — тризуб. Тут ніколи не буде обскубаної російської «курки», — додав він.

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни вважають появу такого «герба» свідченням бажання кремля анексувати частину чи всю Харківську область.

Фото зі сторінки «Харків Це Україна» у соцмережах

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