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Україна

Не тільки Херсон: названо ще один український регіон, який збирається анексувати путін

10:39 10 липня 2022
Зруйнований будинок у Харкові

На п'ятому місяці війни російська федерація планує анексувати Харківщину, по обласному центру якої рашисти постійно завдають ударів, у тому числі ракетами.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Ознакою британці вважають те, що російський окупаційний «уряд» у Харківській області продемонстрував населенню новий прапор із зображенням російського імператорського двоголового орла та символів з харківського герба XVIII ст.

«Використання окупаційним урядом Харківської області образів і риторики імперської росії чітко вказують на анексію… і це підкріплює попередню оцінку ISW про те, що кремль має ширші територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей або навіть утримання півдня України».

Крім того окупаційна влада Харківської області, що підтримується росією, заявила, що регіон є «невід'ємною частиною російської землі», що вказує на наміри кремля анексувати частину або всю Харківську область.

Однією з частин плану анексії може стати завдання ударів артилерією противника по Слов'янському району Донецької області з околиць Ізюма на півночі і біля Лисичанська на сході.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter. У відомстві припустили, що російські війська досягли ще кількох невеликих територіальних успіхів у районі Попасної.

«Обстріли з Ізюму продовжуються вздовж осі головної дороги E40. Контроль над трасою Е40, що з'єднує Донецьк із Харковом, ймовірно, стане важливим об'єктом для росії в її спробах просунутися через Донецьку область», — йдеться у повідомленні.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що 9 липня українські воїни зірвали спроби ворога наблизитися до Харкова — противник намагався просунутися у напрямку Кочубеївка — Дементіївка, однак був відкинутий на раніше зайняті позиції. А в секторі Мале Веселе — Петрівка Сили оборони України виявили та знешкодили розвідувальну групу супротивника.

Фото «ХС Харків»

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