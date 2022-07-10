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Україна

Сто окупантів, танки, бронемашини та гвинтокрил: названо втрати ворога за минулу добу (відео)

11:27 10 липня 2022
Артилерія ЗСУ

Минулої доби російські окупаційні війська втратили в Україні вбитими ще 100 своїх військових — всього ж з початку вторгнення знищено 37 300 нелюдів путіна.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Крім рашистів, які вирушили на «концерт кобзона», в Україні за добу знищено три танки (всього — 1641), 8 бойових броньованих машин (3823), дві артилерійські системи (834) і велику кількість іншої техніки.

Про те, як відбувається ліквідація окупантів, показують у мережі. Так, журналіст Юрій Бутусов показав відео, як українські військові знищили одним пострілом три танки ворога.

 

А після удару української артилерії все навкруги залишається засіяними залишками "демілітаризованої" російської техніки. Колишні "танчікі" показав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

 

Нагадаємо, що раніше у тимчасово окупованому Херсоні було знищено склади рашистів у районі залізничного вокзалу.

Фото Генштабу ЗСУ

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