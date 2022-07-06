У Херсоні знищено склади окупантів і горить завод пластмаси (відео)

У тимчасово окупованому Херсоні, де місцеві жителі посилюють опір окупантам, знищено склади російських військових.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

«У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищено склади рашистів», — написав він.

Також урядовець додав, що подробиці знищення складів опублікують пізніше.

Його інформацію підтверджує «Суспільне Херсон», — у районі залізничного вокзалу у Херсоні справді піднімається дим.

При цьому в місцевих Telegram-каналах публікують відео, на якому помітна сильна пожежа.

Крім того, за інформацією telegram-каналу u_now, також вибухи були чутні в окупованому Скадовську.

Імовірно, у Херсоні горить склад пластмаси. А у Скадовську могла бути накрита військова база окупантів, повідомив УНІАН із посиланням на місцеві telegram-канали.

Нагадаємо, ізраїльський експерт назвав Херсон одним із двох українських міст, бої за яке визначать результат війни з рф.

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