Штрафи перевищать 10 тисяч грн: в Україні почнуть «карати гривнею» за паління

З понеділка, 11 липня, паління буде не лише шкідливим для здоров'я, а й небезпечним для гаманця українців: в країні набуває чинності заборона на паління у громадських місцях.

Про це нагадав голова комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, під забороною будуть і електронні цигарки, нагрівальні пристрої, кальяни, а також трав'яні вироби. В усіх закладах громадського харчування більше не буде спеціальних зон чи приміщень для куріння.

Законом запроваджується заборона на продаж неповнолітнім тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їхнім вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних цигарок, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння. За продаж каратимуть штрафом у розмірі 1020 грн. Якщо закон буде порушено повторно протягом року, то розмір штрафу зросте у 10 разів — до 10 200 грн.

«Зазначу, що закон, ухвалений Верховною Радою, наближає нас до європейського законодавства. Ми виконуємо вимоги Директиви 2014/40/ЄС та Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби з тютюном. Відповідно, закон — це ще один крок на шляху євроінтеграції», — пише Радуцький .

Він додає, що соцопитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 80% жителів країни схвалили заборону куріння у громадських місцях тютюнових виробів для електричного нагрівання, 92% опитаних підтримали заборону продажу неповнолітнім пристроїв для нагрівання тютюну та електронних цигарок.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада проголосувала у цілому за проект закону, яким в Україні обмежується використання російської музики та надається підтримка національному музичному продукту.

Фото Pixabay

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