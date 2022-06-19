В Україні заборонили російську музику у публічних місцях: що це означає

Верховна Рада, яка на засіданні 19 червня підтримала рішення щодо тимчасового скасування військового збору із зарплат військовослужбовців, проголосувала в цілому за проект закону, яким в Україні обмежується використання російської музики та надається підтримка національному музичному продукту.

Як повіддомляє народний депутат Олександр Санченко, це рішення підтримали 303 народні депутати України.

За його словами, основна ціль документу — безстрокове обмеження присутності творчості російських артистів в українському просторі. У тому числі йдеться про заборону виконання російських пісень як публічно, так і по радіо, а також у кліпах на телебаченні.

Щодо українського музичного контенту, то квотии на радіо збільшать. Планується запровадити поняття національного музичного продукту, який в майбутньому підтримуватиметься грантами Українського культурного фонду.

Згідно з документов, запроводять чорний та білий списки російських виконавців. «Всі артисти з країни-агресора автоматично потраплять у чорний список. Їм буде заборонено виступати в Україні, а їхні пісні буде заборонено виконувати у публічному просторі, а також на радіо та ТБ, допоки артист не увійде до білого списку, підписавшись під спеціальною заявою на підтримку України (її зміст ще розробляється)», — додав Санченко.

А його колега по парламенту Олексій Гончаренко уточнив, що частку пісень державною мовою на радіо планують збільшини до 40%, а до 75% пропонується збільшити добовий обсяг ведення передач, у тому числі новинно-аналітичних блоків та розважальних, державною мовою.

Також, за його словами, у проекті закону передбачена заборона відтворювання в салоні автобусу музики, звуків фільмів чи інших звукових сигналів, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон — лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів), а також заборона відтворення музики в салоні таксі без згоди всіх пасажирів.

А в уряді нагадали, що вже за місяць, з 16 липня 2022 року, набирають чинності частина друга та шоста статті 27 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», які регламентують використання державної мови в мережі Інтернет та мови інтерфейсів комп'ютерних програм, встановлених на товарах.

За словами уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, відсутність українськомовної версії інформаційного інтернет-ресурсу може означати свідоме порушення його власником вимог закону про державну мову. Також з 16 липня Уповноважений із захисту державної мови зможе накладати штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть закон. Розмір штрафу складає від 3400 до 8500 грн., якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення накладатиметься штраф від 8500 до 11900 грн.

До речі, у Миколаїві, якій постійно потерпає від ударів російських ракет, виконкомом проголосували за заборону використання російської мови в закладах загальної середньої освіти, що належать до комунальної форми власності. З 1 вересня факультативів, курсів, молодших класів з російською мовою навчання і оформлення освітнього середовища не буде.

А у Тернополі, де міськрада визначила локації для виступу вуличних музикантів, зокрема, назвали неприпустимим публічне використання творів російською мовою, «у тому числі, які провокують розпал ворожнечі на національному, релігійному грунті чи мають нецензурний характер».

Нагадаємо, що у Житомирі з наступного навчального року школярі більше не вивчатимуть російську мову на уроках. Цей предмет замінять на інші, з мистецькою складовою — на вибір батьків. Внутрішньо переміщені особи, які до того вчилися російською, зможуть опановувати українську мову у літніх таборах.

Фото Олександра Санченка

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