Несвіже повітря: киян просять обмежити прогулянки на вулиці

У понеділок, 11 липня, мешканці Києва в черговий раз відчували у повітрі запах гару.

Як повідомили у ДСНС, в столиці наразі серйозних пожеж не спостерігається. Річ у тому, що на півночі області у Новій Греблі (Бородянська ОТГ) тліють торфовища, а вітер несе запах диму у бік столиці. Показники повітря в межах норми. Киянам радять щільно зачиняти вікна та двері, доки запах розсіється.

А у КМДА зазначили, что на ранок понеділка рівень забрудненості атмосферного повітря на правому березі Києва — середній, на лівому — низький. Радіаційний фон в Києві в нормі.

«Зважаючи на стан повітря на правому березі, люди, у яких спостерігаються проблеми зі здоров’ям, можуть відчувати незначний дискомфорт. Таким групам населення рекомендується тимчасово обмежити прогулянки. В цілому загрози для здоров’я немає», — йдеться у повідомленні.

Середній рівень забрудненості фіксується на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 (загальний індекс якості повітря — 52) та за адресою просп. Правди, 64-Г (загальний індекс якості повітря — 56). На інших трьох пунктах показник не перевищує 25, що вважається дуже низьким рівнем забрудненості.

Нагадаємо, що у КМДА попереджали мешканців центру Києва про відсутність гарячого водопостачання з 11 до 28 липня. В Печерскому районі проводять ремонт та планові випробування тепломагістралей.

Фото Pixabay

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