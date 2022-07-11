Центр Києва залишився без гарячої води

Мешканці центру Києва з 11 по 28 липня не отримуватимуть гарячої води, плата за яку цього року зазнала деяких змін.

Відсутність гарячого водопостачання пов'язана з проведенням планового ремонту теплоджерела та планових гідравлічних випробувань теплових магістралей № 1, 2, 8 ТЕЦ-5, повідомили у Печерській райадміністрації.

Роботи проводяться згідно з графіком випробувань теплових мереж КП «Київтеплоенерго» на 2022 рік, затвердженим КМДА.

Гарячого водопостачання не буде у всіх споживачів, підключених до систем теплопостачання теплових магістралей № 1, 2, 8 ТЕЦ-5 у межах вулиць Грушевського, Липської, Садової, Інститутської, Ольгинської, Банкової, Лютеранської, Шовковичної, Кловського узвозу, Мечникова, Щорса Кудрі, Кутузова, Московської, Мазепи, Лаврської, Набережно-Печерської, Придніпровського шосе, Лабораторного провулка, бульварів Лесі Українки, Дружби Народів.

З усіх питань кияни можуть звернутися до диспетчерської служби РТМ Печерськ: 067 654 70 93.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану в Україні з березня 2022 року змінили принцип нарахування плати за гарячу та холодну воду.

Фото Pixabay

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