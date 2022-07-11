У Раді вирішили жорстко карати за ігнорування повітряної тривоги: кого та як

У Верховній Раді зареєстрований та направлений на розгляд комітету проект закону, яким пропонується доповнити Кримінальний кодекс України положенням щодо відповідальності за порушення законодавства в сфері цивільного захисту, вчинене в умовах воєнного стану

В документі, автором якого є нардеп Сергій Кузьміних, зокрема, передбачається покарання за такі правопорушення у вигляді штрафов, обмеження чи позбавлення волі.

Так, порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином — суб'єктом підприємницької діяльності в умовах воєнного стану, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю людей, карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17−51 тисяча гривень) або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Якщо ж те саме діяння вчинене повторно, або якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, то це карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

Раніше у Раді зареєстрували проект закону, яким пропонуються зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення встановлених обмежень в умовах дії воєнного стану. Зокрема, пропонувалося штрафувати громадян за порушення комендантської години та порушення спеціального режиму світломаскування під час дії воєнного стану.

Фото Pixabay

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