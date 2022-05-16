1700 гривень — за світло у вікні: в Україні хочуть ввести штрафи за порушення комендантської години та режиму світломаскування

У Верховній Раді зареєстровано проект закону, яким пропонуються зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення встановлених обмежень в умовах дії воєнного стану.

Наразі документ опрацьовується в комітеті. Зокрема, Кодекс пропонується доповнити новою статтею 210−2 «Порушення встановлених обмежень в умовах дії воєнного стану».

Зокрема, пропонується порушення комендантської години під час дії воєнного стану карати штрафом від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (мінімум доходв — 17 гривень. — Авт). Чи попереджати порушника.

Порушення спеціального режиму світломаскування під час дії воєнного стану — тягне за собою для пересічних мешканців попередження або накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб — від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо пересічних громадян та посадовців спіймають на такому правопорушенні не вперше протягом року, то штрафи будуть вже від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно.

У проекті закону є й положення, згідно з якими пропонується карати штрафами за порушення встановлених обмежень щодо реалізації лікарських засобів — від ста до трьохсот «мінімумів» з конфіскацією лікарських засобів та виручки, одержаної від їхнього продажу.

А за порушення обмежень стосовно реалізації алкогольних напоїв — від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Автори документу також пропонують ввести адміністративну відповідальніст і за порушення комендантської години у межах прикордонної смуги — від ста до двохсот «мінімумів».

Нагадаємо, що після початку широкомасштабної агресії в багатьох регіонах України на початку березня вводили заборону на реалізацію алкогольних напоїв. За місяць алкоголь дозволили продавати у магазинах, але з обмеженням часу його реалізації.

Фото Pixabay

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