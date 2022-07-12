«Що б зараз не зробив Ахметов — він лишається у виграші»: нардеп про вихід олігарха з медіа-бізнесу

Народний депутат Микола Княжицький прокоментував рішення про вихід олігарха Ріната Ахметова з медіа-бізнесу — шляхом «уступки» на користь держави групи «Медіа Група Україна».

«Футболу не буде. Що стоїть за заявою Ахметова про відмову мід медіабізнесу?», — задається питанням нардеп у Facebook.

«Безумовно, виклик Зеленському у відповідь на «антиолігархічний» закон. Головним борцем з олігархами виявився, звичайно Путін, а не Зеленський. Він просто знищив бізнеси олігархів ракетами і артилерією.

Приниження від Зеленського збіднілий через війну Ахметов все одно зносити не хоче.

Тому «відмова» від медіа — спроба покласти відповідальність за це на владу.

І є за що. 4 тисячі людей ризикують залишитися без роботи.

«Марафон» телемонополістів навіть незважаючи на те, що держава сплачувала олігархам мільйони гривень платників податків може залишитися без одного з ключових мовників.

Але найголовніше — українці більше не дивитимуться Футбол!!! Права у каналу Ахметова, його закриють або «передадуть державі». Якщо навіть не закриють, хто платитиме зараз шалені кошти за права і трансляції ??? Ніхто.

Отже і в цьому звинувачутимуть Зеленського.

Колись Ахметов в інтерв"ю сам говорив, що любить грати в карти, бо це розвиває розум.

І він пішов великою картою.

Ахметов передає ліцензії державі. Але держава не має права бути власником медіа. Інакше це диктатура. ОП про неї мріє, але ще не побудувала.

Диктатурі зброєю і фінансами західні демократії допомагати не будуть. Пам"ятаєте слова Урсули Фон дер Ляєн про те, що антиолігархічний законимає діяти відповідно до рекомендацій Венеційської комісії? Але влада не збирається їх враховувати.

Можна відмовитися від ліцензій. Але відмова і передача державі різні речі.

Зеонбуд, яким керують люди Ахмєтова і який зараз транслює марафон Зеленського не отримає коштів від каналів того ж Ахмєтова і закриється. Ризик такий є. Або за це теж повинна бути платити держава. З яких коштів?

Ахмєтов може перенести мовлення і виробництво контенту у Польщу чи будь-яку іншу європейську країну. Це не нова практика. Відомий канал RTL насправді ніякий не люксембурзький, хоча називається «Радіо і телебачення Люксембурга», а німецький. Так і ТРК Україна і футбол можуть стати польськими.

Коли ми починали мовлення Еспресо, це був, між іншим латвійський канал з латвійською ліцензією. Бо Янукович в Україні ліцензію дати не хотів.

Економічно і політично Ахмєтов не втратить. Виборів під час війни не буде, а з економічної точки зору в умовах падіння медіа ринку утримувати такого збиткового медіамонстра сенсу немає. Тим паче після знищення левової частки активів агресором.

Щоб зараз не зробив Ахметов- він лишається у виграші.

Прикро, що влада під час війни продовжує ескалувати конфлікти у суспільстві заради побудови авторитаризму замість дій на об"єднання суспільства для побудови і захисту демократії.

Це шлях до поразки у війні і знищення України.

Переможемо, коли дивуватимемо світ не лише мужністю воїнів ЗСУ, а й фаховістю, чесністю і відповідальністю політиків".

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