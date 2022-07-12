Розірвав контракт з Тіматі і виїхав з рф: TAYANNA розповіла про колишнього чоловіка, який не зміг ужитися з Ані Лорак

Українська співачка Тетяна Решетняк (TAYANNA) зізналася, що не підтримує спілкування зі своїм колишнім чоловіком Єгором Глібом. За словами зірки, вона навіть не підозрює, де зараз перебуває її екс-обранець, який раніше жив і будував кар'єру в країні-агресорі на приклад багатьох співвітчизників.

Про це пише «Апостроф».



«Я не знаю, де він зараз живе. Його мама каже, що він в Америці. Він навіть не питає, як наш син», — сказала артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Справа в тому, що з Єгором Глібом TAYANNA розлучилася у 2014 році, їхній шлюб протримався три роки. У пари народився син Даніель.

Але також було відомо, що Єгор Гліб працював саунд-продюсером у Black Star російського репера Тіматі. 2020 року стало відомо, що він почав зустрічатися з українською співачкою Ані Лорак.

«Вони живуть разом, я про все знаю. Він спілкується із сином, син йому дзвонить. Звичайно, рідко, тому що він від нього відвик. Але коли він до Києва приїжджає, ми постійно бачимося, можемо разом пообідати, повечеряти — це не табу» Мені казали: «Він там знайшов таку ж співачку як ти, теж із Чернівців, але вона більш відома, тому він пішов до неї». Я розумію, що людям дай тільки хліба та видовищ, і вони будуть щасливі", — прокоментувала тоді нові стосунки чоловіка TAYANNA.

Співпрацював із російським пропагандистом Тіматі не лише екс-обраний співачки, а й її молодший брат Михайло Марвін. Однак, розповіла артистка, після вторгнення рф в Україну він розірвав договір з Black Star, і вже 25 лютого виїхав з росії.

«З Тіматі він уже давно не спілкується, ніколи і не спілкувався з ним близько. 25 числа він уже поїхав з росії, він переїхав до Дубаї. Контракт у нього мав закінчитися у квітні, але він його закінчив швидше. Він розірвав абсолютно всі зв'язки і поїхав. Тепер він не має жодного відношення до цієї компанії», — розповіла співачка про молодшого брата — явно забезпечуючи йому «чисте» майбутнє після поразки рф у війні.

У той же час Ані Лорак вперше за 4 місяці з початку війни в Україні вийшла на сцену — це сталося у дружній Росії Вірменії.

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