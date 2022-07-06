Ані Лорак вперше за 4 місяці виступила публічно: «відпрацювала» корпоратив у Вірменії (відео)

Ані Лорак, яка з'явилася нещодавно на росТВ, продовжує зберігати мовчання з приводу російської агресії проти України. Можливо тому її не видно на великих концертних майданчиках. Співачка задовольняється виступами на корпоративах та приватних вечірках.

Так, кілька днів тому її зняли на виступі в Єревані. Кажуть, виконавицю запросили виступити на весільній урочистості, пише «Стархіт».



«Прихильники були раді, що діва нарешті порушила самітництво. Проте її зовнішній вигляд багатьох здивував. Колись струнка Лорак помітно додала у вазі», — передає видання.

«На мою думку, вона почала набирати вагу» , — цитують журналісти відгуки користувачів. Інші вважали, що зірку просто підвела сукня. "Вона класна, але вбрання не її", - критикують коментатори.

Нагадаємо, через позицію Лорак від неї відвернулися багато українських глядачів та колег. А подруга, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, обурена зрадою Лорак, яка мовчить про війну в Україні та спокійно проводить час у компанії артистів-путінців.

Фото Instagram/anilorak_dobro

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