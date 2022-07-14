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Шоу-бізнес

Під час ракетного удару по Вінниці загинув учасник команди співачки ROXOLANA

14:58 14 липня 2022
ROXOLANA

Під час жорстокого російського ракетного удару по центру мирної Вінниці загинув член команди популярної української співачки ROXOLANA Євген. За життя ще одного учасника команди борються медики.

У цей день у ROXOLANA був запланований концерт. Хлопці із команди співачки перебували в епіцентрі вибуху.

Про загибель колеги співачка у сльозах розповіла в Інстаграм.

«Під час ракетного обстрілу росіянами Вінниці частина нашої команди знаходилася в центрі міста, всі вони поранені. Женя загинув. Андрій у тяжкому стані продовжує боротися за життя в операційній.

Ми молимося за їхнє життя та життя всіх, хто постраждав сьогодні. Ми ніколи не пробачимо", — сказала ROXOLANA.

Нагадаємо, після участі у національному відборі на «Євробачення» ROXOLANA записала пісню та знялася у кліпі з Монатиком.

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