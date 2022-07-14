Під час ракетного удару по Вінниці загинув учасник команди співачки ROXOLANA

Під час жорстокого російського ракетного удару по центру мирної Вінниці загинув член команди популярної української співачки ROXOLANA Євген. За життя ще одного учасника команди борються медики.

У цей день у ROXOLANA був запланований концерт. Хлопці із команди співачки перебували в епіцентрі вибуху.

Про загибель колеги співачка у сльозах розповіла в Інстаграм.

«Під час ракетного обстрілу росіянами Вінниці частина нашої команди знаходилася в центрі міста, всі вони поранені. Женя загинув. Андрій у тяжкому стані продовжує боротися за життя в операційній.

Ми молимося за їхнє життя та життя всіх, хто постраждав сьогодні. Ми ніколи не пробачимо", — сказала ROXOLANA.

Нагадаємо, після участі у національному відборі на «Євробачення» ROXOLANA записала пісню та знялася у кліпі з Монатиком.

923

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter