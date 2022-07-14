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Україна

Серед жертв — дитина: ворог завдав підлого та підступного удару по Вінниці

12:23 14 липня 2022
Вінниця

У четвер, 14 липня, у Вінниці близько десятої години ранку пролунала повітряна тривога, а потім пролунали вибухи. Відомо про удар трьох російських ракет у цивільний об'єкт — багатоповерхівку з офісними приміщеннями. Поки що горить ще й автостоянка.

«Це місце зустрічей для багатьох вінничан, а зараз руїни та стовпи диму» — каже мешканка міста Ольга.

Удар був такої сили, що за 500 метрів вилетіли шибки у вікнах, у натовпі були видні вінничани з пораненнями на обличчі. Епіцентр вибуху оточили правоохоронці, нікого не пускають, адже тривога досі триває, тож досі є загроза.


Ми були на місці трагедії за 200 метрів, люди змітали скло, телефонували рідним та друзям й цікавилися, як вони. Літні люди пили заспокійливі ліки та плакали.

Як повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, внаслідок ракетного удару постраждали та загинули люди. Відомо про двох загиблих та шістьох поранених. Серед жертв — дитина.

Пізніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що вже відомо про 8 загиблих.

За даними ДСНС, станом на 12:15 внаслідок удару по Вінниці вже 12 загиблих. Рятувальники працюють на місці.

Нагадаємо, сьогодні вдосвіта російські окупанти завдали понад 10 ракетних ударів по Миколаєву. Били з зенітно-ракетного комплексу С-300. Постраждали громадські об'єкти. Під обстріл потрапила і Миколаївська область.

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