Курс євро продовжив зниження: що відбувається з європейською валютою

У четвер, 14 липня, курс євро на світовому валютному ринку продовжив зниження щодо долара. Він впав до 0,9952 долара, що нижче за паритет з американською валютою, який був зафіксований двома днями раніше. Сталося це вперше за останні 20 років.

Західні ЗМІ називають головні причини падіння євро. Це погіршення економічних перспектив єврозони, можливість повного припинення постачання російського газу до Європи, а також нерішучість та повільність Європейського Центробанку (ЄЦБ) у боротьбі з високою інфляцією.

Щоб стримати її, ЄЦБ уже підвищив ставки за кредитами та планує робити це й надалі. Але проблема в тому, що Федеральна резервна система США (ФРС) вжила аналогічні заходи набагато швидше. Саме це сприяє зміцненню долара.

У червні споживчі ціни у США зросли на 9,1% у річному вираженні. Це найвищий показник з 1981 року. Черговий стрибок інфляції змусить ФРС і надалі посилювати грошово-кредитну політику.

Востаннє долар та євро були у паритеті восени 2002 року. З того часу єдина європейська валюта незмінно коштувала дорожче за американську.

У 2022 рік дві головні у світі резервні валюти увійшли з курсом 1,14 на користь євро. Однак після початку широкомасштабної війни росії проти України євро став швидко дешевшати. І цей процес продовжується.

Проте війна в Україні не є головною причиною, твердять західні експерти. Ситуацію на валютному ринку формують центральні банки та прибутковість держоблігацій. І тут ФРС обганяє ЄЦБ у питанні гнучкості. Підвищення центральними банками базових ставок веде до зростання дохідності державних облігацій. США з їхнім величезним держборгом випускають велику кількість таких цінних паперів, і вони вважаються у світі найнадійнішим активом для інвесторів.

ФРС відмовилася від політики «понад дешеві гроші» з нульовою базовою ставкою восени минулого року. З того часу курс долара стосовно євро почав зростати. Повномасштабної війни в Україні ще не було.

ФРС різко підвищувала базову ставку вже кілька разів, а ЄЦБ вичікував. І лише у липні Європейський Центробанк ухвалив рішення підвищити базову ставку з нуля до 0,25 п.п.

Саме розрив у рівнях базових ставок, які встановили наразі ФРС та ЄЦБ, є основною причиною падіння курсу євро щодо долара, вважає головний економіст німецької інвестиційної компанії HQ Trust Міхаель Хайзе.

Це спонукало біржових спекулянтів на валютному ринку грати на зниження євро. Ті, хто вступив у цю гру на початку, заробили чималий прибуток.

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