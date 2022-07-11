Зупинка «Північного потоку»: чого добивається путін

У понеділок, 11 липня, росія перервала постачання газу до Німеччини та сусідніх з нею країн Євросоюзу двома гілками трубопроводу «Північний потік». Офіційно таке рішення ухвалила швейцарська дочірня компанія «Газпрому» Nord Stream AG. Вона стверджує, що постачання відновиться через 10 днів, коли буде завершено профілактичні та ремонтні роботи. Однак у Європі в цьому багато хто сумнівається.

Зупинка «Північного потоку» стала в липні однією з головних політичних тем не лише в Німеччині, а й у ЄС. «Газпром» вибрав невдалий момент для проведення профілактики. Європа страждає на дефіцит газу. У липні його прагнуть закачати до своїх сховищ більшість європейських газових компаній у рамках підготовки до зими. А тут зупиняється головний канал постачання блакитного палива!

Що кажуть у Москві? «Газпром» нарікає на західні санкції, оскільки саме вони завадили вчасно доставити з Канади до Ленінградської області відремонтовані газоперекачувальні агрегати німецької фірми Siemens Energy. Ці турбіни необхідно встановити повторно на компресорній станції «Портова» поруч з Виборгом. Без них запустити «Північний потік» на повну потужність не вдасться.

Що кажуть у Берліні?

«Сьогодні ми мусимо констатувати: росія використовує енергію як зброю. Ніхто не вірить у те, що Росія скорочує постачання газу виключно з технічних причин», — заявив 6 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц.

З ним погоджується віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Хабек. «Я не буду дуже здивований, якщо в Росії під час десятиденних профілактичних робіт виявлять якусь маленьку несправну деталь та потім скажуть, що, мовляв, не можемо ми все це знову запустити», — зазначив він.

«Планова технічна профілактика „Північного потоку“ може перерости в його тривалу політичну профілактику», — з сарказмом висловився голова Федерального агентства з мереж Німеччини (Bundesnetzagentur) Клаус Мюллер.

Німецькі політики нагадують, що з середини червня обсяг газу, що поставляється «Північним потоком», скоротився на 40%. «Газпром» зробив це напередодні візиту Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Маріо Драгі до Києва. Лідери Німеччини, Франції та Італії їздили обговорити з українським керівництвом надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Саме тоді, на дивовижний збіг, Ростехнагляд виявив на компресорній станції «Портова» несправності обладнання і тимчасово заборонив його використання.

Канада погодилася зробити виняток із санкцій і дала добро на відправлення відремонтованих турбін до Виборгу. Німеччина привітала це рішення. Однак у Берліні розуміють, що різні російські наглядові відомства виявляють несправності та дрібні порушення саме тоді, коли Кремлю потрібно чинити на когось політичний тиск. Наприклад, після відмови президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва визнати незалежність «ДНР» та «ЛНР» Ространснагляд на місяць зупинив роботу термінала в Новоросійську, через який вирушали іноземним покупцям основні обсяги казахстанської нафти.

Звісно, «Газпром» через зупинку «Північного потоку» зазнає збитків, але путіну на це начхати. Він отримав, як йому здається, потужний важіль на Німеччину та країни ЄС. Російський лідер розраховує, що гостра нестача газу змусить Берлін та Брюссель або відмовитись від підтримки України, або видати дозвіл на експлуатацію «Північного потоку-2». Інакше, вважають у Кремлі, Німеччина зануриться у глибоку економічну та політичну кризу, що неминуче призведе до послаблення ЄС загалом.

Ось ще один збіг — 6 липня під час дебатів у Бундестазі депутати від правої популістської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) несподівано закликали терміново видати дозвільні документи трубопроводу «Північний потік-2». На щастя їх ніхто не підтримав.

Шольц 7 липня в телеінтерв'ю знову наголосив, що Німеччина активно підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. За словами канцлера, економічні проблеми у ФРН та газова криза, що їй загрожує, не змінять позицію його уряду. Цікаво, що позицію Шольца підтримує 61% німецьких виборців. Про це свідчать результати опитування громадської думки, які були опубліковані того ж дня.

Канцлер заявив, що Німеччина не піддасться на енергетичний шантаж, а зосередиться на максимально швидкому закачуванні газу до німецьких ПСГ. Шольц обіцяє до 1 листопада заповнити їх на 90%.

Вочевидь, Берлін покладається на збільшення постачання газу з Нідерландів та Бельгії. Готова постачати скраплений газ і Норвегія.

Німецькі ЗМІ вважають, що зупинка «Північного потоку» стане для ФРН своєрідною репетицією життя без російського газу. І якщо вона пройде успішно, то путін може вкотре перехитрити сам себе. Поки що Берлін планує повністю відмовитися від російського газу до середини 2024 року. Липневий струс здатний змусити уряд Шольца зробити це раніше.

Читайте також у «ФАКТАХ»: «Українська стратегія Заходу ризикує провалитися» — американський експерт Фарід Закарія

170

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter