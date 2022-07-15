Літній педикюр: поради відомої нейл-стилістки Даніели Опроаїки

Педикюр — це не лише естетично, а й важливо для здоров'я ніг. Влітку, коли ми ходимо у відкритому взутті, він стає особливо актуальним.

Про особливості літнього педикюру «ФАКТИ» розпитали відому румунську нейл-стилістку, призерку міжнародного чемпіонату з нігтьового мистецтва Даніелу Опроаїку.

— Даніело, як часто слід робити педикюр?

— Щоб мати здорові нігті, рекомендується проводити сеанси педикюру щомісяця.

— Який колір покриття нігтів на ногах найпрактичніший?

— Нюдовий, його можна поєднувати з будь-яким одягом.

Даніела Опроаїка: «Робити педикюр рекомендую щомісяця»

— Чому віддати перевагу: глянцю чи матовому покриттю?

— У педикюрі глянсове покриття використовується частіше. Матове швидше забруднюється, тому що має пори, де збирається пил. Це впливає і на колір покриття. Якщо вам таки подобається матове покриття, протирайте нігті міцелярною водою.

— Які кольори у тренді цього літа?

— Світлі, пастельні тони. Залежно від вашого стилю покриття може бути і яскраво-рожевим, бузковим, червоним, чорним. Дуже елегантно у педикюрі виглядає і френч.

Світлі тони цього літа особливо популярні у педикюрі

— А що є антитрендом?

— Нігті на ногах мають бути короткими. Довжина не лише не в тренді, а й створює проблеми. Особливо якщо ви носите закрите взуття.

На думку нейл-стилістки, френч елегантний не тільки в манікюрі, але і в педикюрі

— Якими аксесуарами модно доповнювати стильний педикюр?

— Це може бути браслет на щиколотку чи кільця на пальці.

Педикюр можна стильно доповнити кільцями

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Фото з альбому Даніели Опроаїки

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