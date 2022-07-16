Супермодель Ірина Шейк опинилася в центрі скандалу через проросійський пост у Instagram

Російська супермодель Ірина Шейк зазнала великих неприємностей. 36-річна уродженка Челябінської області вже давно мешкає на Заході, де їй вдалося зробити успішну кар'єру. Однак тепер, схоже, багато відомих брендів і будинків моди відмовляться від співпраці з нею, а все через пост в Instagram, який Шейк розмістила 13 липня.

Ірина опублікувала фото салату олів'є та підписала його Russianzz on Wednasday. Підпис означав, що супермодель влаштовує собі «російські середи». Того дня вона повідомляла мільйони своїх підписників, що сходила до лазні, а потім вирішила повечеряти улюбленим салатом. До речі, за кордоном олів'є називають «Російським салатом».

Все б і нічого, тільки користувачі Instagram звернули увагу на написання слова Russian. Шейк поставила наприкінці дві літери Z, які після початку війни, що була розв'язана росією проти України, у всьому світі сприймаються як символ рашизму.

Ірину звинуватили у підтримці Кремля та його агресії щодо України. Під постом супермоделі з'явилися тисячі обурених коментарів. Їхні автори дивувалися, як Шейк може симпатизувати режиму, на совісті якого загибель сотень дітей. «Ви бачили фотографії з Вінниці?» — питали підписники.

Люди з різних країн світу вимагають тепер, щоб дизайнери та торгові марки негайно відмовилися від співпраці з Іриною Шейк. У своїх коментарях користувачі мітять акаунти модних будинків Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga та інших.

Супермодель швидко видалила свій пост. Але скандал уже не можливо було зупинити. Тільки через два дні Шейк наважилася відповісти. «Іноді салат це просто салат. Обіцяю: тут не буде зашифрованих повідомлень чи політичних коментарів. Всім кохання», — написала Шейк в Instagram. У своє повідомлення вона додала емодзі у вигляді рожевого серця.

Однак навряд чи користувачі повірять у щирість росіянки. У квітні 2020 року Ірина виставляла іншу вельми сумнівну посаду. На фото вона позувала із книгою «Путін»!

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