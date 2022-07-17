Зеленський відсторонив генпрокурорку Венедіктову та усунув очільника СБУ Баканова

Президент Володимир Зеленський відсторонив генпрокурорку Ірину Венедіктову та усунув з посади главу СБУ Івана Баканова. Відповідні укази були опубліковані на сайті Офісу президента 17 липня.

В документах йдеться про те, що Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову відповідно відповідно до статті 11 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Виконання обов’язків генпрокурора президент поклав на Олексія Симоненка.

В указі про звільнення Івана Баканова йдеться про те, що главу СБУ усунули з посади згідно зі статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України: «невиконання або неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу таких наслідків».

Відповідно до згаданої статті статуту надалі може бути виданий письмовий наказ про проведення службового розслідування. За його результатами і буде прийняте рішення про подальше перебування Баканова на посаді. Наказ про його усунення від виконання службових обов’язків може бути скасований, якщо за результатами службового розслідування підстави для прийняття такого рішення не підтвердилися або прийнято рішення про притягнення до відповідальності.

У зверненні до українців Володимир Зеленський пояснив своє рішення великою кількістю колаборантів у відомствах, очільники яких звільнені.

Зокрема президент повідомив, що «зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру».

За словами президента, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави

«Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь», — наголосив Зеленський.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що правоохоронні органи викрили та затримали зрадника Украіни — діючого співробітника Служби безпеки Украіни, який працював на спецслужби рф. Мова йде про колишнього начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча, який був затриманий 16 липня поточного року.

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