Колишнього головного есбеушника Криму запідозрили у роботі на ФСБ

В Україні триває боротьба зі зрадниками та коллаборантами. Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну спеціальну операцію в результаті якої викрили та затримали зрадника Украіни — діючого співробітника Служби безпеки Украіни, який працював на спецслужби рф. Про це йдеться у повідомленні ДБР.

«До березня 2022 року даний співробітник очолював одне з регіональних управлінь Служби. У межах розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці чинного співробітника Служби з представниками спецслужб російської федерації. Ця інформація підтвердилася і проведеними ДБР експертизами», — повідомили в ДБР.

Співробітник СБУ також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю.

«Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповування завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави», — йдеться у повідомленні відомства.

Працівники ДБР затримали зрадника. Зібрано достатньо доказів для повідомлення співробітнику СБУ про підозру у вчиненні злочинів. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

За даними РБК-Україна, мова йде про колишнього начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча.

Як писали «ФАКТИ», директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов за пару годин до початку вторгнення рф в Україну наказав знищити справи «особливої важливості» щодо Януковича, Медведчука та Порошенка.

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