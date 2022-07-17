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Емілі Ратаковскі подає на розлучення

23:50 17 липня 2022
Емілі Ратаковскі з чоловіком

Популярна американська модель та актриса Емілі Ратаковскі вирішила подавати на розлучення. Вона викрила чоловіка Себастьяна Бір-Маккларда у зраді. Вони одружилися 23 лютого 2018 року у Нью-Йорку. І тепер з'ясувалося, що Себастьян постійно обманював дружину, яка вважається однією з найсексапільніших жінок у світі.

Рік тому Емілі народила сина Сільвестра. Здавалося, в сім'ї панують мир, любов та повне порозуміння. Однак це була видимість. Хтось із близьких друзів Ратаковський заявив виданню PageSix: «Себастьян як маніяк, серійний ошуканець. Справжній пес».

Ще кілька днів тому Емілі скрізь з'являлася з обручкою на пальці. Тепер на фотографіях добре видно, що Ратаковськи більше не носить обручку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що розлучаються легендарний італійський футболіст Франческо Тотті та його дружина Іларі Блазі.

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