Легендарний футболіст розлучається з красунею-моделлю після 17 років шлюбу

Чемпіон світу-2006 у складі збірної Італії, легендарний футболіст Франческо Тотті, який втратив у 2020 році через коронавірус батька, розлучається з дружиною — моделлю та телеведучою Іларі Блазі.

«Після 20 років спільного життя, на жаль, мої стосунки з Іларі закінчилися. Все, що я казав останніми місяцями, було для того, щоб спробувати захистити наших дітей. Я намагався подолати кризу у своєму шлюбі, але сьогодні я розумію, що розлуки, хоч і болісно, вже неможливо уникнути. Я й надалі разом із Іларі виховуватиму наших трьох чудових дітей», — наводить слова Тотті канал ESPN.

Зазначимо, що Франческо та Іларі познайомилися у 2002 році на дискотеці. Незважаючи на те, що Іларі вболівала за непримиренного суперника «Роми» — клуб «Лаціо», дівчина погодилася піти на побачення. Потім футболіст запросив кохану саме на матч із «Лаціо» та під час святкування перемоги продемонстрував футболку з написом «Ти унікальна».

Пишне вінчання пари у 2005 році стало гучною подією в Італії та транслювалося по телебаченню. Виручені таким чином гроші Тотті перерахував до притулку для безпритульних тварин. У шлюбі футболіста, який присвятив усю ігрову кар'єру виступам за «Рому», та моделі народилися троє дітей — син Крістіан, а також дочки Шанель та Ізабель.

Франческо Тотті з Іларі Блазі, сином Крістіаном, а також дочками Шанель та Ізабель

Цікаво, що 2020-го Тотті жартома казав, що мало не розлучився з дружиною через кішку, яка занадто втручалася в їхнє особисте життя. У підсумку у стосунках пари пробігла вже інша «кішка», яка й довела їх до розриву…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний футболіст «Динамо» та збірної України Олег Гусєв удруге став холостяком.

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