Монатик, Каменських, The HARDKISS: премія YUNA-2022 назвала переможців

Національна музична премія YUNA-2022 назвала переможців. Церемонію, яка, як правило, проходила у форматі масштабного шоу, провели в онлайн-форматі. Ведучий Володимир Остапчук та співзасновник премії Павло Шилько назвали переможців у 17 номінаціях.

Найбільше нагород отримав Дмитро Монатік та його команда. Артиста відзначили за кліп «Запалювати/JOMO». Також його концерт Made With Love and Rythm визнано «Найкращим концертним шоу». Нагороду в цій номінації отримали TVORCHI за шоу Road. Вони набрали однакову кількість голосів журі. Ще одна нагорода у скарбничці TVORCHI — за найкращу пісню іншою мовою (Falling).

Також Monatik Corporation отримали статуетку у номінації «Найкращий менеджмент артиста».

Відкриттям року назвали Wellboy. Він же переміг у номінації «Найкраща пісня» за хіт «Гуси».

The HARDKISS вкотре назвали найкращим рок-гуртом. Також музикантів відзначили за альбом «Жива та не залізна».

Найкращими виконавцями назвали Артема Пивоварова та Настю Каменських.

У номінації «Краща поп-група» перемогли тріумафотори «Євробачення» KALUSH, а також KAZKA. А пісню KALUSH «Зорі» назвали найкращим хіп-хоп хітом.



«Найкращий дует/колаборація» — Бумбокс&Саша Чемеров — «Любила».

«Найкращий електронний хіт» — Go_A — SHUM.

«Найкращий естрадний хіт» — Ірина Білик — «Не стримуй погляд».

«Інший формат» — DAKOOKA.

«Найкраща пісня до фільму» — Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов — «Щастя» (фільм «Скажене весілля 3»).

Крім того, було названо переможців у спецномінації «Музична харизматична пара» — Юлія Саніна та Валерій Бебко (The HARDKISS).

Усі статуетки цього року будуть продані на благодійних аукціонах, а одержані від цього кошти будуть витрачені на закупівлю апаратів для реінфузії крові, які допоможуть військовим хірургам рятувати життя наших захисників.

На нагороди YUNA 2022 претендували роботи виконавців, випущені в період з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року. Визначення переможців YUNA традиційно відбувалося голосуванням журі премії. На сьогоднішній день до його складу входить 75 представників музичної індустрії — радіостанцій, телеканалів, друкованих та онлайн-медіа та квиткових операторів.

Церемонія YUNA 2022 мала відбутися 16 березня в київському Палаці «Україна», але була скасована після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, незадовго до початку війни відбулася грандіозна премія «Українська пісня року».

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