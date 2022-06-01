Засновник фестивалю «Чорноморські Ігри» Микола Баграєв у День захисту дітей оголосив про старт підготовки до 19-го дитячого фестивалю «Чорноморські Ігри».

«Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Без сумніву, більшість справ, які ми робимо впродовж життя — вони заради дітей, їхнього щасливого дитинства та перспективного майбутнього. Впевнений, усі, хто сьогодні бореться з рашистською агресією, виборюють, насамперед, мирне і гідне майбутнє дітей України», — сказав Микола Баграєв.

Він підкреслив, що впродовж 18 років його команда проводила благодійний дитячий фестиваль «Чорноморскі Ігри» в Скадовську на Херсонщині.

«Казка на березі Чорного моря — гасло фестивалю, яке вигадали самі діти. Понад 50 тисяч дітей з усіх куточків України вже стали учасниками цієї казки та більше мільйона осіб її гостями. Ми дуже хочемо, щоб ця казка продовжувалася і вже сьогодні заявляємо про початок підготовки до 19-х „Чорноморських Ігор“! Ми це робимо з вірою та впевненістю, що вони пройдуть в 2023 році у вільній незалежній Україні у звільненому українському Скадовську», — сказав засновник фестивалю.

За його словами, весь той час, що залишився до моменту звільнення Херсонщини від окупантів, він з командою своєю діяльністю буде всіляко підтримувати рідний регіон, де в Каховці народились «Таврійські Ігри», в Скадовську -«Чорноморські Ігри», в Херсоні — «Мельпомена Таврії».

«Важливо, що 24-й Міжнародний театральний фестиваль „Мельпомена Таврії“ відбудеться з гаслом „голос Херсонщини“ з 10 до 19 червня в 32-х театрах 20-ти міст 8-ми країн світу. Важливою також була перемога та сама участь Kalush Orchestra в „Євробаченні“. Насамперед, щоб побачити ступінь підтримки України прихильниками цього грандіозного європейського пісенного конкурсу та для тих кількох необхідних слів в підтримку Маріуполя. Звичайно, це буде великим плюсом провести „Євробачення 2023“ в Україні. Чим більше буде перемог українців на європейських та світових аренах, тим більше ставатиме тих, хто допоможе наблизити головну перемогу України», — розповів Баграєв.

Також він подякував УКФ (Український культурний фонд) за високу експертну оцінку «Чорноморських Ігор» та за слова підтримки, в яких сказано: «перемігши окупанта, навіть у складних умовах має бути ангельська дитяча пісня надії й відбудови».

«Ми готуємося с особливим ентузіазмом і гарантуємо, що спільними зусиллями ми проведемо найкращий фестиваль „Чорноморскі Ігри“ в найтеплішому та найдружелюбнішому українському місті Скадовську на Херсонщині!», — наголосив Баграєв.

Нагадаємо, 18-ті «Чорноморські Ігри» пройшли минулого літа у Скадовську, вперше переможцями фестивалю стали два конкурсанти.

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