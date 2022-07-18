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Події

Конфлікт закінчився вбивством: під Дніпром 19-річний юнак жорстоко зарізав свою матір та її подругу

14:55 18 липня 2022
ніж

У Кам'янському Дніпропетровській області затримали 19-річного хлопця, який убив свою матір та її подругу.

Як повідомили в поліції, НП сталася в одній з квартир на мікрорайоні Черемушки.

Поліцейські встановили, що цього дня підозрюваний перебував за місцем проживання разом зі своєю 49-річною матір'ю та її 50-річною подругою. Між матір'ю та сином виник конфлікт, у який втрутилася і гостя.

Під час сварки чоловік схопив ножа та завдав жінкам безліч ножових поранень. Від отриманих травм вони померли на місці події.

Чоловіка затримали, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Раніше схожа трагедія сталася у Києві.

Фото поліції

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Конфлікт закінчився вбивством: під Дніпром 19-річний юнак жорстоко зарізав свою матір та її подругу

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