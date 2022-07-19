Пентагон успішно випробував гіперзвукову ракету

У понеділок, 18 липня, Міністерство оборони США заявило про успішні випробування гіперзвукової ракети. Ця зброя розроблена компанією Raytheon Technologies. Під час випробувань ракета розвинула швидкість, яка більш ніж уп'ятеро перевищує швидкість звуку — близько 6200 км/год. При цьому вона точно слідувала заданій траєкторії.

«Розвиток гіперзвукових можливостей нашої країни є найважливішим національним імперативом, і це був важливий крок уперед. Послідовні успішні льотні випробування дають нам ще більшу впевненість у технічній зрілості нашого прототипу за програмою Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC)», — заявив керівник ракетного підрозділу Raytheon Вес Кремер агентству Reuters.

Клас гіперзвукової ракети не повідомляється. Відомо, що на ній використовуються повітряно-реактивні двигуни. Вони працюють на суміші атмосферного повітря та продуктів згоряння палива.

Це вже третє успішне випробування гіперзвукової ракети у США. Два з них провела компанія Raytheon Technologies, одне — Lockheed Martin.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що російські агресори використовували в ході завдання ударів по Україні гіперзвукові ракети «Кинджал».

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