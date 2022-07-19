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Суспільство та люди

Дмитра Гордона оголосили у розшук в росії: у чому звинувачують відомого українського журналіста

11:14 19 липня 2022
Дмитро Гордон

МВС росії оголосило в розшук українського журналіста Дмитра Гордона, який після початку широкомасштабної агресії рф в Україні звернувся до росіян і закликав їх скинути путіна, назвавши це «останнім шансом повернутися до цивілізації».

Як повідомляє ВВС, ще у березні слідчий комітет росії порушив стосовно журналіста кримінальну справу за трьома статтями: публічні заклики до розв'язання війни, збудження ненависті за ознакою національності і поширення фейків про зс росії.

«Для мене велика честь і щастя отримати зараз від росії цю кримінальну справу, — коментував кримінальну справу сам Гордон. — Це означає, що я виконую свій громадянський та людський обов'язок чесно».

Оголошення його у розшук журналіст прокоментував так: «МВС росії оголосило мене в розшук. Солі ще на хвіст нехай насиплять. Слава Україні!»

Раніше «поширення свідомо хибної інформації про використання зс рф» інкримінували і російському публіцисту Олександру Невзорову, який публікував матеріали про варварські бомбардування Маріуполя. Російський суд його заочно заарештував.

Також у росії був оголошений у розшук головний редактор агентства The Insider Роман Доброхотов, відомий гучними розслідуваннями проти кремля та російських спецслужб, а також з'ясовуванням обставин авіакатастрофи малазійського «Боїнга», збитого росіянами у небі над Донецьком у 2014 році.

Фото Дмитра Гордона із соцмереж

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