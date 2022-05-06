Помста за правду про Маріуполь: відомий журналіст Олександр Невзоров заочно заарештований у росії

Відомий журналіст Олександр Невзоров, який раніше пояснював, чому було заарештовано «ідеолога Новоросії» Владислава Суркова, заочно заарештований в росії.

Як повідомляють росЗМІ, таке рішення ухвалив Басманний суд Москви у рамках кримінальної справи про «поширення свідомо неправдивої інформації про використання вс рф». Йдеться про березневі публікації журналіста, який розповідав про обстріл рашистами пологового будинку в Маріуполі, а також розміщував фотографії, зняті в місті після бомбардувань рашистів.

Невзорова вирішили взяти під варту на два місяці з моменту затримання в росії або його екстрадиції в рф. Раніше його оголосили в розшук, на що він сам відреагував з гумором.

Невзоров різко висловлюється про господаря кремля, називаючи путіна небезпечним садистом і божевільним диктатором, який небезпечний для світу. Він також заявляв, що мільйони людей прокидаються і заходять у свої смартфони, щоб прочитати лише два слова: «путін мертвий». «Це те, що хочуть побачити у заголовках абсолютно всі», — наголошував журналіст.

Фото Олександра Невзорова із соцмереж

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