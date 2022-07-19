«Жорстокі та смертоносні чудовиська»: в Росії придумали страшилку про нелюдські досвіди американців на українцями

В росії влада та пропагандисти продовжують розповідати населенню дикі фейки про Україну. Від «розіп'ятого хлопчика у трусиках» перейшли до біолабораторій ЦРУ, які нібито діють в українських містах.



А нещодавно в раді федерації росії розглядали матеріали комісії, яка розслідувала діяльність «американських біолабораторій», нібито присутніх в Україні.



Члени комісії дійшли висновку, що американці ставили досліди над українськими військовими з метою «перетворити їх на найжорстокіших та найстрашніших чудовиськ». Про це пише «Комерсант».



Висновок зробили на підставі того, що в крові українських військових, які потрапили до російського полону, нібито виявили «атипові» для України захворювання.



Російські медики нібито також виявили в крові полонених українських військовослужбовців сліди наркотиків, гепатиту А та лихоманки Західного Нілу. Парламентарі росії вважають, що це наслідок застосування якихось «допінгів», які нібито здатні «нейтралізувати останні сліди людської свідомості» і перетворити українських військових на «найжорстокіших та смертоносніших чудовиськ».



Прокоментував інформацію російський журналіст Олександр Невзоров.

«Путін закликав до „проривів“. Поки що справжнього „прориву“ досягнуто лише у шизофренії. Ніхто навіть не припускав, що прояви цієї хвороби можуть бути такими витонченими. І ніколи ще відверта шизофренія не отримувала таких прав і впливу на осудних», — написав Невзоров у своєму Telegram-каналі.



В Україні шоковані тим, як можуть росіяни у 21 столітті вірити у таку нісенітницю. Зокрема, дружина знаменитого українського боксера Олександра Усіка Катерина шокована тим, що за поребриком вірять у те, що українці працюють над створенням біологічної зброї, здатної вбивати виключно слов'ян.

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