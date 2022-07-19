36.09 / 37.07 36.27 / 37.48
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Жорстокі та смертоносні чудовиська»: в Росії придумали страшилку про нелюдські досвіди американців на українцями

17:59 19 липня 2022
біолог

В росії влада та пропагандисти продовжують розповідати населенню дикі фейки про Україну. Від «розіп'ятого хлопчика у трусиках» перейшли до біолабораторій ЦРУ, які нібито діють в українських містах.

А нещодавно в раді федерації росії розглядали матеріали комісії, яка розслідувала діяльність «американських біолабораторій», нібито присутніх в Україні.

Члени комісії дійшли висновку, що американці ставили досліди над українськими військовими з метою «перетворити їх на найжорстокіших та найстрашніших чудовиськ». Про це пише «Комерсант».

Висновок зробили на підставі того, що в крові українських військових, які потрапили до російського полону, нібито виявили «атипові» для України захворювання.

Російські медики нібито також виявили в крові полонених українських військовослужбовців сліди наркотиків, гепатиту А та лихоманки Західного Нілу. Парламентарі росії вважають, що це наслідок застосування якихось «допінгів», які нібито здатні «нейтралізувати останні сліди людської свідомості» і перетворити українських військових на «найжорстокіших та смертоносніших чудовиськ».

Прокоментував інформацію російський журналіст Олександр Невзоров.

«Путін закликав до „проривів“. Поки що справжнього „прориву“ досягнуто лише у шизофренії. Ніхто навіть не припускав, що прояви цієї хвороби можуть бути такими витонченими. І ніколи ще відверта шизофренія не отримувала таких прав і впливу на осудних», — написав Невзоров у своєму Telegram-каналі.

В Україні шоковані тим, як можуть росіяни у 21 столітті вірити у таку нісенітницю. Зокрема, дружина знаменитого українського боксера Олександра Усіка Катерина шокована тим, що за поребриком вірять у те, що українці працюють над створенням біологічної зброї, здатної вбивати виключно слов'ян.

136

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Двом категоріям пенсіонерів збільшать суму виплат: хто може сподіватися на зростання пенсій

Двом категоріям пенсіонерів підвищать пенсії: хто може сподіватися на збільшення суми виплат

Град

Настав час вибивати росіян: експерт назвав регіон, який незабаром стане ареною найжорсткіших боїв

“Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас вже нема”: американська конгресвумен про те, що Україна не готується до війни

«Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас вже нема»: американська конгресвумен про те, що Україна не готується до війни

Руслана Писанка

Пішла за братом і мамою: Руслана Писанка приховувала своє горе

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.