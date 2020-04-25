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Сезон мухоморов открыт: боевики "ДНР" повеселили сеть историей о секретных лабораториях с коронавирусом в Харькове (видео)
«Минобороны ДНР» представило собственную версию происхождения коронавируса COVID-19, который по состоянию на 25 апреля унес жизни уже 198 тысяч землян. Кстати, свою версию источника пандемии имеет и беларусский «бацька» Александр Лукашенко.
На традиционном брифинге в пятницу, 24 апреля, спикер «народной милиции ДНР» Дмитрий Астрахань заявил, что коронавирус придумали в секретной лаборатории ЦРУ… в Харькове.
Всего же, по словам боевика, в Украине якобы действует как минимум 15 подобных лабораторий.
В сети назвали слова «спикера» очередным маразмом и допустили, что его могло спровоцировать «употребление мухоморов».
Напомним, «власти» самопровозглашенной «ДНР» подтверждают инфицирование 67 человек, проживающих на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Один человек скончался.
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