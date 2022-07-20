«Воює на боці російських фашистів»: місцеві розповіли про зрадника з Херсонщини

Журналіст із Каховки Олег Батурін, якого через проукраїнську позицію катували та тримали у полоні окупанти, розповів про земляка, який «кошмарить» місцевих жителів.



«Я в Каховку еще вернусь. На танке», — це були останні слова каховського зрадника зі знаної родини зрадників і колаборантів Олександра Уса, сказані ним в липні 2016 року перед тим, як він втік з рідного міста до тимчасово окупованого Криму. Втік він після того, як разом із іншою мразотою, Ігорем Подоляком, зірвав і розірвав державний прапор на каховській автостанції, а потім влаштував бійку з ветераном АТО, який намагався захистити символ нашої держави".

Скрин поста Олега Батуріна з facebook

У Криму, за словами журналіста, Олександр Ус байдики не бив, незаконно отримав там російське громадянство.

«Після того пішов служити до СОБР — спеціального загону швидкого реагування мвс росії та мріяв про приєднання рідної Херсонщини до країни ґвалтівників і дітовбивць-пушкіністів.

Зараз Олександр Ус воює на боці російських фашистів проти України і проти своїх земляків. А його батько, рідна сестра і навіть колишня дружина, яка досі носить його прізвище, активно співпрацюють з окупантами і радіють їхньому приходу. Крім Сашка, повернувся до Каховки і Ігор Подоляк. Ті, хто його знає особисто, радять обходити цю мразоту стороною. Це дуже небезпечна, жорстока людина. Справжній садист, який не зупиниться ні перед чим".

Раніше «ФАКТИ» вже писали про те, що є люди, які погоджуються на співпрацю з окупантами.

На фото в заголовку зрадник Олександр Ус.

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