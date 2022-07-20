Смертельна насолода: в Україні виявили морозиво, небезпечне для здоров'я дітей

В українських магазинах виявили небезпечне для здоров'я морозиво Häagen-Dazs, яке завезли до країни з Франції.

Про це попереджають фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Закарпатській області з посиланням на Європейську систему швидкого сповіщення про харчові продукти та корми (RASFF).

В результаті проведених аналізів: у ньому знайшли дуже небезпечну для здоров'я людини речовину етиленоксид.

Продукт продавався у магазинах Закарпатської області, Тернополі, Одесі, Полтаві та інших містах.

Держпродспоживслужба вимагає від операторів ринку вилучити продукцію з обігу. Покупців просять повідомляти відповідні органи, якщо вони побачать це морозиво у магазині.

Етиленоксид це безбарвний газ (C2H4O), при вдиханні якого виникає гостре отруєння, результатом якого є нудота, блювання, неврологічні захворювання, бронхіт тощо.

Контакт зі шкірою або слизовою оболонкою викликає роздратування. Тривалий контакт з етиленоксидом може призвести до порушень діяльності мозку та нервової системи.

Цю хімічну речовину зазвичай використовують у медицині для дезінфекції інструментів.

Минулого року ця ж речовина була виявлена ​​також у морозиві Mars Wrigley Confectioner, що також виробляється у Франції.

Морозиво вже вилучили з магазинів у Швеції, Хорватії, Фінляндії, Німеччині, Польщі, Данії, Іспанії та інших країнах Європи.

Раніше «ФАКТИ» писали про отруєння у Києві — люди захворіли на кишкову інфекцію, у тому числі на сальмонельоз, після вживання шаурми.

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