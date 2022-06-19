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Події

Привіт від сальмонели: один кіоск із шаурмою відправив на лікарняні ліжка майже два десятки киян

11:31 19 червня 2022
Кіоск із шаурмою

Купівля шаурми в павільйоні на столичному проспекті Бажана, 3 обернулася для понад десятка людей гострою кишковою інфекцією.

Як повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Києві, при первинному огляді кіоску з продажу шаурми з'ясувалося, що харчові продукти зберігалися і готувалися в антисанітарних умовах.

«Нацполіція затримала присутніх у МАФі для встановлення особи та вилучила демонтоване обладнання. З'ясовується причетність осіб до суб'єкта господарювання, встановлюють наявність залишків харчових продуктів для проведення лабораторних досліджень», — зазначили у службі та додали, що на даний момент зафіксовано вже 16 випадків захворювання на кишкову інфекцію, у однієї людини виявлена Salmonella Enteritidis.

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Фото зі сторінки Держпродспоживслужби в соцмережах

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