«Альянс Банк» пропонує фінансування агробізнесу за програмою Європейського інвестиційного банку, бо вважає підтримку аграріїв пріоритетною у 2022 році. Як відзначили в банку, в умовах війни всі клієнти фінустанови мають змогу отримати кредит на розвиток своєї справи без застави, підписавши договір дистанційно.

«Навесні для проведення посівної кампанії «Альянс Банк» вже видав 355 млн грн, — повідомила голова правління «Альянс Банку» Юлія Фролова в інтерв’ю банківському порталу Financial club.

Щоб задовольнити клієнтів, які тимчасово змінили місце перебування та проводять вимушену релокацію бізнесу в західні регіони країни, «Альянс Банк» до кінця 2022 року відкриє 4 нових відділення у містах Івано-Франківськ, Рівне, Луцьк та Тернопіль. Станом на зараз на постійній основі працюють 28 із 30 відділень банку в інших регіонах України.

— «Альянс Банк» продовжив активну співпрацю з IFC у рамках Глобальної програми торговельного фінансування — Global Trade Finance Program (GTFP). Лінія торговельного фінансування дозволить банку надавати своїм клієнтам необхідну підтримку при проведенні зовнішньоекономічних операцій. Попит на банківські продукти також змінюється в реаліях військового стану. Якщо в перші тижні клієнтів цікавили лише розрахунки за товари та послуги, то сьогодні вже є перші ознаки відновлення бізнес-активності та попит на довгострокове фінансування бізнесу, — повідомляє Юлія Фролова.

За період лютий-квітень кредитними канікулами скористались майже 60% клієнтів банку, в основному — клієнти мікробізнесу. Більш ніж половина клієнтів повертається до погашення кредитів за новим графіком. Для клієнтів, які досі не змогли адаптувати свій бізнес до нових реалій, банк готовий пролонгувати кредитні канікули.

— Сьогодні ми вважаємо найважливішим підтримувати клієнтів для подальшого розвитку української економіки. Готові забезпечити кредитування підприємців із урахуванням усіх ризиків. Акціонери банку підтримують наші рішення, а комунікація насамперед спрямована на реалізацію стратегії розвитку у воєнних умовах", — коментує голова правління «Альянс Банку» Юлія Фролова.

24 червня Baker Tilly Ukraine завершили проведення річного аудиту фінансової звітності «Альянс Банку» за 2021 рік. Зростання валюти балансу перевищило 4 млрд грн (+36%), а прибуток за результатами 2021 року сягнув рекордного значення 331 млн грн. Фактичне значення показника адекватності капіталу більш ніж удвічі перевищило нормативне значення, що встановлює НБУ. Національний банк України в листі від 22 червня зазначив, що «Альянс Банк» дотримується встановлених Національним банком вимог щодо значень економічних нормативів. Головний акціонер «Альянс Банку» Олександр Сосіс відомий як засновник і співвласник страхової групи «АСКА».

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