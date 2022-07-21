Легендарний Мейвезер побалував маленького онука дорогим подарунком (відео)

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях, непереможний американський боксер 45-річний Флойд Мейвезер (50 перемог, жодної поразки!), котрий входить до когорти найбагатших спортсменів в історії, побалував свого маленького онука Кентрелла дорогим подарунком, повідомляє TMZ.

Легенда боксу в черговий раз продемонстрував, що він найкрутіший дідусь у світі (коли малюкові було п'ять тижнів від народження Флойд подарував йому шикарний годинник Rolex, інкрустований діамантами), купивши малюку за 18 тисяч доларів дитяче автомобільне крісло, спеціально обшите хутром норки.

Крісло виготовлене на замовлення, щоб поміститися в Rolls-Royce Cullinan боксера (нове авто коштує 350 тисяч доларів), який оснащений 6,7-літровим двигуном V12 з подвійним турбонаддувом і розвиває максимальну швидкість 260 км на годину. Крім того, на подарунку жовтими нитками (під колір салону) вишите ім'я онука легендарного боксера.

До речі, маленький онук Флойда Мейвезера, якого дочка боксера Іянна народила у січні минулого року, вже з трепетом спостерігає за спарингами легендарного дідуся-мільярдера. Хтозна, можливо ще одна зірка боксу підростає.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Флойд Мейвезер показав фанатам свою дорогу колекцію суперкарів.

Фото Instagram doctorbugatti та floydmayweather

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