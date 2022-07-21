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Суспільство та люди

Телеканали Ахметова припиняють мовлення з 22 липня, — рішення Нацради

13:50 21 липня 2022
засідання

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення у четвер, 21 липня, анулювала телевізійні ліцензії каналів «Медіа Групи України», що належить Рінату Ахметову.

Повідомляється, що з 22 липня за поданням «Медіа Групи Україна», Нацрада анулювала ефірні та супутникові ліцензії телеканалів: «Україна», «Україна 24», «НЛО.TV», «Донбас», «Індиго TV», «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», Shakhtar TV, ТРК «Сігма ТБ», «Маріупольське телебачення».

Також анульовано ліцензії 2 провайдерів «Медіа Групи Україна»: супутникової платформи Xtra.tv та ОТТ-платформи Oll.tv.

Раніше Рінат Ахметов заявив, що припиняє роботу всіх телеканалів, а ліцензії на мовлення повертає державі. Мотивом такого рішення він назвав набрання чинності законом про олігархів та небажанням потрапляти до їхнього реєстру.

Народний депутат України Микола Княжицький вважає, що відмовляючись від своїх медіаактивів, Ахметов ні економічно, ні політично нічого не втратить, він у будь-якому випадку залишається у виграші.

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