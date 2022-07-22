Російський букмекер 1xBet, що під час війни 30 березня отримав ліцензію на провадження букмекерської діяльності в Україні, працює в росії під прикриттям ФСБ та міг отримати ліцензію в Україні задля збору персональних даних українців з подальшим вербуванням їх ФСБ. Про це у своєму розслідуванні зазначає видання InformNapalm.

Журналісти стверджують, що, не дивлячись на офіційну заборону на роботу в самій рф, оператор азартних ігор 1xBet все одно успішно там працює. Це підтверджується тим, що платежі даного букмекера проводять російські банки та платіжні системи — такі як Сбербанк росії, «Тінькофф», «АльфаБанк», Qiwi, «МТС-деньги» та інші. Крім того, в рф офіційно працює бренд азартних ігор 1хСтавка, який нібито ніяк не пов’язаний з 1xBet. Але дослідження, яке провели волонтери групи BraveUkraine, доводить, що 1хBet та 1xСтавка — це одна й та сама контора.

«У ході дослідження волонтери провели порівняння дизайну, технологічного стеку веб-сайтів, бекенду та мобільних додатків (Android, iOS). Одразу кидається в очі візуальна подібність сайтів. Не тільки логотипів, а й головної сторінки, контенту та різних форм для користувачів. Та, крім цього, у ресурсів повністю збігаються набор бібліотек та API-сервіси. В мобільних додатках двох платформ на Android повністю збігається понад 10 тисяч файлів та набір використаних бібліотек в APK-файлах. Додатки в iOS — візуально майже повністю ідентичні. Та ще й з однаковими фреймворками та бібліотеками», — йдеться в розслідуванні.

Виходячи з цього, автори публікації дійшли висновку, що безперешкодно працювати на російському ринку без зв’язків з силовими відомствами неможливо, а «за лояльність ФСБ треба чимось відплачувати». А враховуючи те, що за українським законом оператори азартних ігор, що отримали ліцензію, мають «забезпечувати ідентифікацію гравців та відвідувачів під час провадження діяльності в мережі Інтернет» за допомогою запиту у гравців їх документів та персональних данних, 1хBet, отримавши ліцензію в Україні, під час військової агресії рф проти України може використовувати данні українців і передавати їх російських спецслужбам.

«Російський букмекерський оператор намагається працювати в Україні вже багато років і має велику зацікавленість в українському ринку. На жаль, справа тут може бути зовсім не в грошах. Є велика вірогідність, що 1XBet більш, ніж гроші, жадає отримати особисті дані українців та прямий доступ до гравців. Азартні ігри — це ризик. Люди програють гроші. Часто — великі гроші. Маючи базу даних людей з великими фінансовими проблемами, дуже легко завербувати агентів на місцях та використовувати їх для потреб ГУ ГШ ЗС рф (ГРУ) та ФСБ», — зазначають в InformNapalm.

В цьому контексті не дивно, що 1хBet в росії організовує реп-батли, де його учасники зачитують пропагандистські антиукраїнські тексти про батальйон «Азов», який нібито «бомбил стариков и детей» на Донбассе.

Нагадаємо, що лобістом отримання 1xBet ліцензії в України журналісти називають радника заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка Бориса Баума, який курує гральний бізнес в Україні і який при цьому тісно пов’язаний з російським бізнесом та крупним російським політиком — заступником голови державної думи рф та спецпредставником путіна Олександром Бабаковим. Після скандалу в українському суспільстві, що виник після рішення КРАІЛ видати ліцензію російському букмекеру, Борис Баум публічно почав захищати 1xBet.

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