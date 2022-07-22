У росії собаки та кішки два тижні їли тіла померлих господарів

У російському Єкатеринбурзі домашні тварини опинилися під замком майже на два тижні після смерті господарів та були змушені їсти трупи.



Про це розповів волонтер міської служби порятунку тварин «Зоодозор» Антон Бронських, пише Life.



За його словами, волонтерам зателефонували сусіди померлих та попросили забрати тварин. Вони забили на сполох, бо давно не бачили господарів квартири.



Після того, як квартиру розкрили, було виявлено два трупи, що розклалися. А також 11 тварин, три собаки та вісім кішок, дві з яких померли, оскільки їли трупи господарів.



У квартирі було все розбито та розкидано.



Поліція вважає, що тварини не могли довести квартиру до такого стану та смерть людей має кримінальну складову.



Тварин забрали волонтери та надали їм необхідне лікування та спеціальні корми для відновлення кишківника.



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