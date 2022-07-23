«Не стрижіть собаку»: ветеринар розповіла, як допомогти чотирилапому перенести спеку

Наші чотирилапі друзі допомагають нам під час війни однією своєю присутністю та можливістю обійматися з ними. Але з настанням спеки ми маємо подбати про них додатково. Зокрема графік та метод прогулянки з чотирилапим вихованцем потрібно міняти. Чого побоюватись і як захистити собаку — розповіла ветеринар-терапевт Марія Кудря.

«Небезпека спекотної погоди: тепловий удар, це смертельно небезпечний стан. Симптоми у песика: задишка, зневоднення, нудота, млявість. За симптомами сонячний удар такий же, як тепловий удар, але додається ще сильна лихоманка. Ризик смерті вище, ніж при тепловому ударі. Якщо тварина не може регулярно пити, зневоднення настає протягом кількох годин».

Втім, за словами ветеринара, захистити улюбленця від спеки можна. Слід дотримуватись кількох правил.

«Не залишайте собаку в машині. Автомобіль перетворюється на духовку через 5 хвилин у закритій машині. Рясне пиття. Обов'язково брати воду на прогулянку та залишати в будинках в мисках у достатній кількості. Вигулюйте собаку в прохолодну пору дня — рано вранці і пізно ввечері. Не стрижіть собаку. Багато власників думають, що якщо собаку підстригти — вона простіше перенесе спеку. За фактом все навпаки. Вовна це орган, що допомагає підтримувати терморегуляцію».

Раніше «ФАКТИ» писали про собаку, якого врятували у Миколаєві співробітники ДСНС зі зруйнованого після вибуху будинку.



156

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter